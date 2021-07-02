Петреску - об Игоре Денисове: "Это русский Рой Кин"

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Петреску - об Игоре Денисове: "Это русский Рой Кин"

Фото твиттер сборной России

Румынский тренер Дан Петреску, известный по работе в "Кубани" и московском "Динамо", высоко отозвался о бывшем полузащитнике сборной России Игоре Денисове.

"У него очень сильный характер - это русский Рой Кин. Кин сейчас работает комментатором и тоже делает это жёстко, прямо как играл. Денисов из тех игроков, которые нужны в раздевалке. Конфликты? Без шансов", - сказал Петреску.

В течение карьеры Денисов выступал за "Зенит", "Анжи", "Динамо" и "Локомотив". Он повесил бутсы на гвоздь в 2019 году.

Не пропустите: Петреску: "С качествами Кокорина можно было играть в "Реале" или "Барселоне". | http://soccernews.ru
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