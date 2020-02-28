Петреску обвинил арбитра в вылете "ЧФР Клужа" из Лиги Европы

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Петреску обвинил арбитра в вылете "ЧФР Клужа" из Лиги Европы

Наставник "ЧФР Клужа" Дан Петреску эмоционально отреагировал на вылет своей команды из Лиги Европы.

Румынскую команду выбила из турнира "Севилья" за счёт правила выездного гола.

"ЧФР Клуж" сумел забить на 87-й минуте, однако арбитр взятие ворот не засчитал - Петреску с решением рефери не согласился.

"Мы забили чистый гол! У меня есть регламент, сейчас я вам прочитаю. Здесь пишут, что это не нарушение правил, если мяч попадает в руку игроку рикошетом от головы, тела или ноги соперника, находящегося рядом. Здесь был как раз такой эпизод. Это регламент УЕФА! Там не было игры рукой! Арбитр должен был сам подойти к экрану и убедиться в этом. И ведь он понимал, что это не рука! Он знает правила! Гол был отменён не по правилам, поэтому "Севилья" прошла дальше несправедливо! Я ещё не встречал ничего подобного", - сказал Петреску.

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