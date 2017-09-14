Петреску отказался возглавить сборную Румынии

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Петреску отказался возглавить сборную Румынии

Наставник "ЧФР Клуж" Дан Петреску не будет тренировать сборную Румынии.

"ЧФР Клуж" хочет поблагодарить Румынскую федерацию футбола за интерес к нашему тренеру, но Дан Петреску останется, чтобы продолжить работу, начатую три месяца назад" - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

"Это уже не первое предложение возглавить сборную Румынии" - сказал агент Петреску Николай Пырнэу.

Сообщается, что основным кандидатом на эту должность является Космин Контра.

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