Петреску: "С качествами Кокорина можно было играть в "Реале" или "Барселоне"

Фото твиттер "Фиорентины"

Румынский тренер Дан Петреску, известный по работе в "Кубани" и московском "Динамо", рассказал о потенциале форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Когда я тренировал 19-летнего Кокорина, то сказал ему: "Ты должен стремиться играть в мадридском "Реале", а не оставаться всю жизнь в "Динамо". После первой же тренировки с ним я сказал, что это лучший игрок в России. Сказал, потому что доверяю своим глазам, я играл с Виалли, Дзолой и знаю, что такое талант. Говорил Саше, что у него выдающиеся возможности.

Кокорин - самый талантливый футболист, причём не только в России, а вообще в моей тренерской карьере. Серьёзно. Пожалуй, могу поставить с ним рядом только Алекса Тейшейру, которого купили из "Шахтёра" в Китай за 50 миллионов. Блестящий игрок, но всё-таки Кокорин более талантлив. Сильные правая и левая нога, игра головой, скорость, техника, дриблинг, готов работать в обороне. Он реально умеет всё. С такими качествами можно было играть в "Реале" или "Барселоне" - это его уровень.

Мне жаль, что он не реализовал свой потенциал. К огромному сожалению, его время проходит. Хотя я верю, что он ещё может помочь "Фиорентине". Будет непросто после такого начала в Италии, слишком много травм плюс эхо личных проблем, которые были в России, но я всё равно желаю ему самого лучшего. С радостью вспоминаю наши два года работы с ним", - сказал Петреску.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он принял участие только в 4 матчах, пропустив большинство игр из-за травм.

Этим летом "фиалки" готовы продать 30-летнего россиянина, однако сам футболист пока не хочет менять команду.

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