Петров - пятый игрок "Краснодара", который провёл 200 матчей

Защитник "Краснодара" Сергей Петров входит в топ-5 игроков "Краснодара" по числу проведённых матчей.

Воскресная игра против "Динамо" стала для 28-летнего футболиста 200-й в составе "быков".

Петров стал пятым футболистом южан, достигшим данной отметки. Ранее это удавалось Маурисио Перейре, Александру Мартыновичу, Жоаозиньо и Юрию Газинскому.

Фулбек выступает за "Краснодар" с 2013 года. В его активе 11 голов и 15 результативных передач.

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