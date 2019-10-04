Петров вошёл в тройку лидеров "Краснодара" по количеству сыгранных минут за всю историю

Защитник "Краснодара" Сергей Петров полностью отыграл матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе".

Теперь в активе 28-летнего футболиста 16138 сыгранных минут в составе "быков".

По этому показателю фулбек обогнал Андреаса Гранквиста (16124) и вошёл в тройку лидеров в истории клуба.

Опережают Петрова только Юрий Газинский (16272) и Александр Мартынович (17954).

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