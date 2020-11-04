Петржела: "Это было последнее очко "Зенита" в Лиге Чемпионов"

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Петржела: "Это было последнее очко "Зенита" в Лиге Чемпионов"

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал ничью между "Зенитом" и "Лацио" (1:1) в ЛЧ.

"Думаю, это последнее очко "Зенита" в Лиге Чемпионов. "Зенит" выглядел неплохо, однако у "Лацио" отсутствовало несколько ключевых футболистов. У "Зенита" был шанс победить в этой игре, однако они не смогли. Следующий матч будет в Италии, и там будет совершенно другая игра. "Зениту" будет еще сложнее цепляться за очки.

Менять ли тренера из-за провала в Лиге Чемпионов? Провал будет означать только то, что у Семака мало опыта. Он хороший тренер для РПЛ, но не для еврокубков", - заявил Петржела.

Напомним, что Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год. Под его руководством клуб становился серебряным призером чемпионата России.

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