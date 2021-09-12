Петржела не верит в "Зенит" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о победе петербуржцев над "Ахматом" (3:1) в седьмом туре российской премьер-лиге.
"Победа питерской команды была ожидаема. "Зенит" был гораздо сильнее "Ахмата" почти на каждом участке поля. Думаю, что ни одна команда не сможет помешать "Зениту" стать чемпионом России в этом сезоне.
В Лиге чемпионов, конечно, будут проблемы. Я считаю, что команде нужно сосредоточиться на российском чемпионате, шансов на выход из группы нет", – сказал Петржела.
Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов "Зенит" встретится с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме".
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