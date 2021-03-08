Петржела: "Не волнуйтесь. "Зенит" все равно станет чемпионом"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о поражения команды в матче 21-го тура РПЛ с "Рубином" (1:2).

"Ничего ужасного не случилось. Поражение в Казани ничего не изменило для "Зенита", наоборот, заставит проснуться голодного зверя.

Уверен, что после такого обидного поражения команда Семака начнет стабильно набирать очки. Не волнуйтесь, "Зенит" все равно станет чемпионом", – приводит слова Петржелы "Чемпионат".

На данный момент "Зенит" лидирует в Российской Премьер-Лиге, имея в своем активе 42 очка после 21 сыгранного матча. Отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет 2 балла.