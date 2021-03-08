Петржела: "Не волнуйтесь. "Зенит" все равно станет чемпионом"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о поражения команды в матче 21-го тура РПЛ с "Рубином" (1:2).
"Ничего ужасного не случилось. Поражение в Казани ничего не изменило для "Зенита", наоборот, заставит проснуться голодного зверя.
Уверен, что после такого обидного поражения команда Семака начнет стабильно набирать очки. Не волнуйтесь, "Зенит" все равно станет чемпионом", – приводит слова Петржелы "Чемпионат".
На данный момент "Зенит" лидирует в Российской Премьер-Лиге, имея в своем активе 42 очка после 21 сыгранного матча. Отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет 2 балла.
Читать также: "Рубин" опубликовал яркое видео из раздевалки после матча с "Зенитом" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" дома без проблем обыграл "Эвертон"
-
Легендарный защитник "Реала" выбрал лучшего игрока обороны клуба за всю историю
-
Феерия "Спартака", успех ЦСКА и поражение "Зенита" : все результаты 21-го тура чемпионата России
-
"Рубин" вырвал победу в матче с "Зенитом". Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте
-
Ювентус - Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Чорлука летом может перейти из "Локомотива" в "Динамо"
-
"Ливерпуль" не собирается отправлять Клоппа в отставку
-
Диего Коста может стать игроком "Бенфики"
-
Виктор Вальдес близок к возвращению в "Барселону"
-
"Челси" дома без проблем обыграл "Эвертон"
-
Карасев, который судил матч "Рубин" - "Зенит", получит "двойку"
-
Пропавший в Уругвае экс-футболист "Вильярреала" найден мертвым
-
Официально: Хамшик стал игроком "Гетеборга"
-
Петржела: "Не волнуйтесь. "Зенит" все равно станет чемпионом"
-
Фабио Капелло отметил игру Миранчука за "Аталанту"
-
Лапорта провел встречу с Куманом и игроками "Барселоны" (видео)
-
"Рубин" опубликовал яркое видео из раздевалки после матча с "Зенитом"
-
Легендарный защитник "Реала" выбрал лучшего игрока обороны клуба за всю историю
-
Судья матча ПСЖ – "Истанбул" отстранен УЕФА до конца сезона
-
Дзюба не реализовал свой десятый пенальти в карьере
-
Аллегри может стать главным тренером "Шахтера"
-
Вратарь "Рубина" рассказал, как ему удалось взять пенальти от Дзюбы
-
Семак прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Рубином"
-
Португальский хавбек "Лилля" подвергся расизму во Франции
-
Пирло рассказал о состоянии Роналду перед ответным матчем с "Порту"