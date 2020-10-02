Петржела: "Ненормально, что "Зенит" постоянно выигрывает РПЛ, но вылетает из еврокубков"

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о соперниках петербургского клуба на групповом этапе Лиги Чемпионов.



На данной стадии "сине-бело-голубые" встретятся с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Брюгге".



"Я буду счастлив, если "Зенит" выйдет из группы в Лиге чемпионов, потому что это уже ненормально: они постоянно выигрывают чемпионство, а из еврокубков вылетают. "Зенит" сильнее "Брюгге", с этой командой можно играть. С "Боруссией" будет тяжело. А с "Лацио" тоже вполне можно играть", - цитирует Петржелу "Чемпионат".

Напомним, действующим победителем Лиги Чемпионов является мюнхенская "Бавария".

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