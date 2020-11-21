Петржела призвал не возвращать Дзюбе капитанскую повязку в "Зените" и сборной России
Бывший наставник питерского "Зенита" Властимил Петржела считает, что Артём Дзюба не имеет права быть капитаном "сине-бело-голубых" и сборной России после скандала с публикацией видео, на котором футболист занимается мастурбацией.
"Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в "Зените", ни в сборной. Он может играть в основе, но с ролью капитана должен распрощаться. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, он признает свою ошибку. Мы не говорим о пожизненном лишении. Если перестанет попадать в подобные ситуации, повязку можно и вернуть. Но сейчас этого делать нельзя. Я, например, лишил бы Артёма капитанства на долгое время", - сказал Петржела.
Напомним, что Дзюба получил капитанскую повязку в сборной России в 2018 году после ухода из команды Игоря Акинфеева. Что касается "Зенита", то форвард сменил Бранислава Ивановича, покинувшего клуб прошлым летом.
Не пропустите: Рэпер Natan записал трек в поддержку Дзюбы. | http://soccernews.ru
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