Петржела прогнозирует лишение Дзюбы капитанской повязки в сборной России

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о скандальной ситуации, связанной с нападающим питерской команды Артёмом Дзюбой.

Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией. После этого его исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи.

"Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной - правильное решение. Футболист должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера - хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной. С другой стороны, таким решением Черчесов даёт понять, что так себя вести нельзя. Капитан - лицо сборной, а ты такое вытворяешь...

На месте Черчесова поступил бы так же: побеседовал с футболистом, а главное - никакого скандала. Конечно, теперь сборной нужен новый капитан. Думаю, после этой ситуации Дзюбу-капитана мы в сборной больше не увидим. Повторюсь, такое поведение неприемлемо.

У него есть время подумать. Что касается людей, выложивших это видео, - это подло и низко. Причём сделали это в тот момент, когда нападающий переживает не самые лучшие времена. Это целенаправленная атака на лидера "Зенита" и сборной. Такое в наши дни, к сожалению, случается", - сказал Петржела.

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