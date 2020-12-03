Петржела раскритиковал "Зенит" после разгрома от "Брюгге"

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Петржела раскритиковал "Зенит" после разгрома от "Брюгге"

Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о поражении питерской команды от "Брюгге" (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Это катастрофа. Очень неожиданный результат для меня. Был уверен, что "Зенит" не проиграет, ведь "Брюгге" не такая мощная команда. Но российская команда слабее, чем я думал. "Зенит" залёг на дно в Брюгге - это смешно и грустно. Даже "Краснодар" с "Локомотивом" играют лучше! Сегодня на тренировке поспорил с ребятами, они мне говорили: "Зенит" снова проиграет, а я сказал: "Вот увидите, они сегодня наконец-то одержат победу". Продолжение вы знаете. Позорное выступление. В Европе смеются над "Зенитом", да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно", - сказал Петржела.

"Зенит" проиграл четвёртый матч из пяти в текущем розыгрыше ЛЧ и досрочно занял последнее место в группе.

Помимо "Брюгге" соперниками "сине-бело-голубых" по квартету являются "Лацио" и дортмундская "Боруссия". С последними команда ещё сыграет на следующей неделе.

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