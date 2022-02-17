Петржела сделал смелый прогноз на матч "Зенит" - "Бетис"

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Бывший наставник питерского "Зенита" Властимил Петржела высказался в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бетиса".

"Зенит" ждёт очень тяжёлая игра. "Бетис" отлично играет в чемпионате, а у питерцев это будет первая встреча после долгого перерыва и есть потери. Но я всё равно уверен, что "Зенит" сегодня одержит уверенную победу, просто потому что у команды намного больше еврокубкового опыта, чем у испанцев. К тому же, играют дома, а в Петербурге "Зенит" особенно силён - клуб гонит армия болельщиков", - сказал Петржела.

"Зенит" примет "Бетис" сегодня в 20:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится в следующий четверг в Севилье.

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