Петржела сделал смелый прогноз на матч "Зенит" - "Бетис"
Фото твиттер "Зенита"
Бывший наставник питерского "Зенита" Властимил Петржела высказался в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бетиса".
"Зенит" ждёт очень тяжёлая игра. "Бетис" отлично играет в чемпионате, а у питерцев это будет первая встреча после долгого перерыва и есть потери. Но я всё равно уверен, что "Зенит" сегодня одержит уверенную победу, просто потому что у команды намного больше еврокубкового опыта, чем у испанцев. К тому же, играют дома, а в Петербурге "Зенит" особенно силён - клуб гонит армия болельщиков", - сказал Петржела.
"Зенит" примет "Бетис" сегодня в 20:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится в следующий четверг в Севилье.
Не пропустите: Основной вратарь "Бетиса" не сыграет с "Зенитом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клаудиньо оценил свое начало в "Зените"
-
Кокорин может вернуться в "Сочи"
-
Осимхен может не сыграть с "Барселоной"
-
Президент Ла Лиги рассказал о влиянии потенциального трансфера Мбаппе в "Реал" на лигу
-
"Барселона" до сих пор не объявила о сделке со Spotify из-за Unicef
-
Петржела сделал смелый прогноз на матч "Зенит" - "Бетис"
-
Арендованный у "Ромы" Флоренци определился с будущим в "Милане"
-
"Динамо" сыграло вничью с "Аланией" в товарищеском матче
-
ПСЖ возобновил попытки продлить контракт с Мбаппе после матча с "Реалом"
-
Малком оценил свою текущую форму
-
Салах, Мане и Фирмино забили 63% голов "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов при Клоппе
-
Агуэро встал на защиту Месси
-
Стала известна зарплата Брозовича по новому контракту с "Интером"
-
"Рубин" объявил о переходе 21-летнего защитника
-
Малком сравнил предсезонку в "Зените", "Барселоне" и "Бордо"
-
СМИ узнали о срыве переговоров между "Барселоной" и Роберто о продлении контракта
-
Новичок "Зенита" Сергеев назвал форвардов, с которых берёт пример
-
Салах повторил достижение Питера Крауча
-
18-летний Эллиот побил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
Основной вратарь "Бетиса" не сыграет с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0