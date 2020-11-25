Петржела высказался об игре "Зенита" в Лиге Чемпионов
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о поражении клуба от "Лацио" (1:3) в ЛЧ.
"Я не удивлен результатом. Перед игрой говорил, что "Зенит" не победит "Лацио" - так и вышло. Итальянский клуб без особых проблем одержал победу. Мне не нравится игра "Зенита". Я предпочитаю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от защиты. Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге Чемпионов. Выступление "Зенита" в еврокубках - настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?
"Зенит" играет как может. Команда попросту недозрела для Лиги Чемпионов. Семак - отличный тренер для России, однако в Европе у него ничего не получается. Очередная лигочемпионская кампания провалена. "Зенит" в очередной раз займет последнее место… Кажется, это ненормально. Переживаю за Семака, однако "Зениту" нужен сильный и опытный тренер", - приводит слова Петржелы "Чемпионат".
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