Петржела: "Зенит" в ЛЧ - катастрофа"

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался по поводу поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (1:2).

"Боже мой, "Зенит" в Лиге Чемпионов - это катастрофа. Эта история началась не сейчас, а идет уже несколько лет. Кошмар!

Российский футбол в последнее время, конечно, упал. Думал, что "Зенит" составит конкуренцию своим соперникам по группе.

"Брюгге" - это никакая команда, состав также не самый сильный, матч они просто были обязаны выиграть", - заявил Петржела.

Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".

В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.

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