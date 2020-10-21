Петржела: "Зенит" в ЛЧ - катастрофа"
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался по поводу поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (1:2).
"Боже мой, "Зенит" в Лиге Чемпионов - это катастрофа. Эта история началась не сейчас, а идет уже несколько лет. Кошмар!
Российский футбол в последнее время, конечно, упал. Думал, что "Зенит" составит конкуренцию своим соперникам по группе.
"Брюгге" - это никакая команда, состав также не самый сильный, матч они просто были обязаны выиграть", - заявил Петржела.
Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".
В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.
А еще: "Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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