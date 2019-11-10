Певец Баста купил автобус для клуба второго дивизиона

Теги ска ростов

Певец Баста купил автобус для клуба второго дивизиона

Певец Баста, являющийся владельцем ростовского СКА, купил клубу новый автобус.

"Перед матчем СКА - "Волгарь" на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого социальных сетях выбрали болельщики", - сообщается в официальном Twtitter СКА.

В данный момент СКА выступает в ПФЛ. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице группы "Юг", набрав 24 очка в 16 встречах.

Не пропустите: Тренер "Оренбурга" раскритиковал судейство в матче с "Уфой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Оренбург Оренбург 4 7
2 Черноморец Черноморец 4 7
3 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 4 5
4 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 4 4
5 Торпедо Москва Торпедо Москва 4 3
Полная таблица

топ-5 тегов