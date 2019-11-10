Певец Баста купил автобус для клуба второго дивизиона

Певец Баста, являющийся владельцем ростовского СКА, купил клубу новый автобус.

"Перед матчем СКА - "Волгарь" на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого социальных сетях выбрали болельщики", - сообщается в официальном Twtitter СКА.

Перед матчем СКА — Волгарь на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого социальных сетях выбрали болельщики. pic.twitter.com/5g7EWma0Av — ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) November 10, 2019

В данный момент СКА выступает в ПФЛ. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице группы "Юг", набрав 24 очка в 16 встречах.

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