Певец Эд Ширан стал спонсором английского клуба
Фото: People.com
Известный певец Эд Ширан стал спонсором "Ипсвича".
Как сообщает сайт клуба, стороны подписали соглашение на один год. На футболках команды будет логотип концертного тура артиста.
Отмечается, что Ширан с детства является болельщиком "Ипсвича". Клуб идет девятым в третьем по силе английском дивизионе.
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