Певец Эд Ширан стал спонсором английского клуба

Теги ипсвич таун

Певец Эд Ширан стал спонсором английского клубаФото: People.com

Известный певец Эд Ширан стал спонсором "Ипсвича".

Как сообщает сайт клуба, стороны подписали соглашение на один год. На футболках команды будет логотип концертного тура артиста.

Отмечается, что Ширан с детства является болельщиком "Ипсвича". Клуб идет девятым в третьем по силе английском дивизионе.

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