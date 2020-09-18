Певец Лещенко жёстко высказался о вылете "Динамо" из Лиги Европы

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Певец Лещенко жёстко высказался о вылете "Динамо" из Лиги Европы

Известный российский артист Лев Лещенко прокомментировал позорное выступление в Лиге Европы московского "Динамо", болельщиком которого он является.

Напомним, что "бело-голубые" вылетели в первом же для себя раунде квалификации еврокубка, проиграв тбилисскому "Локомотиву" (1:2).

"Ждали игры, после долгого перерыва были ожидания, потому что "Динамо" идёт в лидирующей группе, были какие-то проблески в игре. Но кроме стыда ничего не получили. Позор. Проиграли полупрофессиональной команде. Какие возможности у грузинского футбола? Какие там бюджеты? Что они могут? Причина поражения - это нежелание выкладываться, нежелание радовать своих болельщиков. Это просто зарабатывание бабок. Эти футболисты ничего не приносят, кроме позора, ничего не дают. Они только тратят государственные деньги.

Засилье иностранных футболистов - это проблема российского футбола. Один футболист стоит как вся тбилисская команда, а что толку? Они все одинаковые. Понимаю, что у нас зимняя страна, никто не хочет сюда ехать. Люди хотят играть в тёплых странах, на зелёном поле, а тут половина сезона на снегу. Но тогда найдите таких людей, которые будут дорожить тем, что есть. Не надо брать из Германии игроков за безумные деньги. Зачем вы раздуваете бюджеты? Зачем поднимаете зарплаты игроков? Сейчас должны начаться какие-то кардинальные перемены в "Динамо", - сказал Лещенко.

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