Певец Лешенко вошёл в новый консультативный совет "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило состав консультативного совета клуба.

Председателем нового органа стал Сергей Степашин. Помимо него в совет вошли Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Лев Лещенко, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков и Михаил Эскиндаров.

По итогам 19 туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 24 очка.

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