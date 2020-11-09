Певец Сергей Лазарев в обнаженном видео поддержал Дзюбу, который мастурбировал на камеру (фото)

Певец Сергей Лазарев выразил поддержку нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, который мастурбировал на камеру.

"Я/Мы Дзюба", - написал Лазарев в сториз своего Instagram, прикрепив свою фотографию в обнаженном виде.

Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией. Сам форвард сказал, что он не идеален.

Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.