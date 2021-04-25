Певица Ани Лорак рассказала о своем романе с украинским тренером Сергеем Ребровым

Украинская певица Ани Лорак рассказала, что у нее был роман с бывшим футболистом сборной Украины и киевского "Динамо" Сергеем Ребровым, который сейчас тренирует венгерский "Ференцварош".

"Он искал пути, номера телефонов и так далее. Когда мужчина одержим и когда он хочет, то он добивается. Но когда он добился желаемого, он не знал, что с этим делать. Он понял, что не готов. И предложил мне роль, которая мне не подошла. Роль девушки для встреч меня не интересовала. Он предлагал мне роль любовницы, к которой я не была готова. Вот так все и случилось. Появилось чувство, но оно дальше не развилось. Уже в зародыше я поняла, что это не мой путь. Поэтому ничего дальше не произошло. Я сказала: "Нет, так не будет". Он продолжал, но я поменяла номер телефона и оборвала все линии общения", - рассказала Лорак в программе "Судьба человека".

46-летний Ребров впервые женился в 1998 году. Спустя 15 лет его жена Людмила попала в автомобильную аварию. По одной из версий, она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, и врезалась в автомобиль "Жигули". В результате аварии погибла беременная женщина в "Жигулях", а ее муж пострадал. Через некоторое время после этого Людмила переехала за границу, а дело о смертельном ДТП так и осталось не раскрытым. В 2016 году Ребров женился во второй раз на девушке Анне, которая младше него на 17 лет.

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