Певица Седокова рассказала, как она уводила бывшего мужа-футболиста из стриптиз-клуба

Певица Анна Седокова рассказала, как она уводила бывшего мужа экс-футболиста киевского "Динамо" Валентина Белькевича из стриптиз-клуба.

"Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Взяла его за руку и сказала: "А пойдём домой", — сказала Седокова в прямом эфире в Instagram.

Анна и Валентин были женаты с 2004 по 2006 год. В 2004 году у них родилась дочь Алина. В последствии у Седоковой родились еще двое детей от двух мужчин. Белькевич умер в августе 2014 года от тромбоэмболии.

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