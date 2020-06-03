Певица Седокова рассказала, как она уводила бывшего мужа-футболиста из стриптиз-клуба
Певица Анна Седокова рассказала, как она уводила бывшего мужа экс-футболиста киевского "Динамо" Валентина Белькевича из стриптиз-клуба.
"Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Взяла его за руку и сказала: "А пойдём домой", — сказала Седокова в прямом эфире в Instagram.
Анна и Валентин были женаты с 2004 по 2006 год. В 2004 году у них родилась дочь Алина. В последствии у Седоковой родились еще двое детей от двух мужчин. Белькевич умер в августе 2014 года от тромбоэмболии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13