Певица Семенович ответила Быстрову, назвав его "аморальным мужчиной"

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Певица Семенович ответила Быстрову, назвав его "аморальным мужчиной"

Популярная российская певица Анна Семенович отреагировала на высказывание бывшего футболиста Владимира Быстрова.

Ранее экс-полузащитник "Спартака" и "Зенита" заявил: "Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи".

"Дорогой Владимир Быстров! Мне казалось, что вы взрослый мужчина, сам - отец, у которого есть дочь, которая занимается фигурным катанием. И высказываться про меня, что если бы я хотела стать чемпионкой, я должна была отрезать сиськи... Мне кажется, это поведение аморального мужчины.

Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему такие крупные издания, как "Спорт-Экспресс", об этом вообще пишут. Почему моя грудь вам всем до сих пор не даёт покоя? Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой, я мастер спорта международного класса. А вам, мой дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы быстрее бегали по полю и забивали больше голов? Подумайте об этом", - ответила Семенович.

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