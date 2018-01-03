Пейчинович: "Чемпионат России прогрессирует"
Защитник московского "Локомотива" Неманья Пейчинович дал характеристику российской Премьер-Лиге.
"Чемпионат России прогрессирует, становится сильнее и интенсивнее. Четыре-пять клубов выделяются на общем фоне. Если не считать нашу команду, у которой - заметный отрыв, все остальные лидеры держатся на расстоянии одного-двух очков", - приводит слова 30-летнего бека официальный сайт французской "Ниццы", за которую футболист выступал в период с 2010-го по 2014-й годы.
Напомним, Пейчинович может перейти в "Сент-Этьен". | soccernews.ru
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