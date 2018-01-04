Пейчинович хочет остаться в "Локомотиве"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович не заинтересован в уходе из московского клуба, сообщают российские СМИ.

На 30-летнего серба претендует "Сент-Этьен", однако сам футболист хочет продолжить выступать за "железнодорожников".

Дело в том, что Пейчинович намерен стать чемпионом России в составе "Локомотива", а также поиграть в плей-офф Лиги Европы. А уже по окончании сезона центрбек планирует определиться со своим будущим. | http://soccernews.ru