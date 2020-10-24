Пейчинович: "Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента"
Бывший защитник московского "Локомотива" Неманья Пейчинович рассказал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.
"Отношусь к Путину с большим уважением! Он самый сильный, потому что самый стабильный. Есть ещё Лукашенко, он тоже стабилен. Но посмотрим, что будет дальше. А то эта вся ситуация в Беларуси... Мы же видим, как на них действует эта Европа! Похоже на сценарий в Украине.
О! Если бы была возможность, то наш разговор продолжался бы несколько часов. Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента! Да, в России есть проблемы - это и зарплаты, и коммуналка. Я знаю об этом. Но такие же проблемы есть везде. И в Европе, и в Америке, и в Австралии. Это не только в России", - заявил Пейчинович.
С весны 2019 года 32-летний серб является гражданином РФ. Около двух недель назад он стал игроком воронежского "Факела".
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