Пейчинович: "Не проиграли - это уже неплохо"

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Пейчинович: "Не проиграли - это уже неплохо"Защитник московского "Локомотива" Неманья Пейчинович дал комментарий по вчерашнему матчу своей команды против "Уфы".

"Уфа" стояла сзади. Второй матч подряд нам было тяжело забить. Были хорошие моменты, но удачи не хватило. То, что не проиграли - уже неплохо. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует 30-летнего бека "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, матч между "Локомотивом" и "Уфой" завершился нулевой ничьей. | soccernews.ru

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