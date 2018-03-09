Пейчинович: "Теперь "Локомотив" может полностью сконцентрироваться на чемпионате России"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович прокомментировал поражение своей команды от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Тяжелый матч, три гола пропустили из-за собственных ошибок. Дома трудно будет забить три. Но в футболе все бывает, надо порадовать болельщиков. Хотя лично мне даже легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате", – приводят слова Пейчиновича российские СМИ.

Ответный матч пройдет в Москве 15 марта.

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