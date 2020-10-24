Пейчинович: "В России есть свобода, в Европе её нет"
Бывший защитник московского "Локомотива" Неманья Пейчинович сравнил ситуацию со свободой в России и европейских странах.
"В России есть свобода! В Европе её нет! Я не понимаю, почему некоторые русские думают, что в Европе супер. Это не так. Я жил там пять лет. Да, у них есть выстроенные системы. Но люди скованы, а в России такого нет.
Ок, я могу сказать, что жил только в Москве, сейчас вот на очереди Воронеж. Но по жизни в Москве я могу сказать, что россияне свободны. Может, я ошибаюсь, потому что не был в других городах и деревнях. В Европе же свобода не такая, как мне кажется. У меня есть много знакомых, которые живут в разных городах России. И они думают так же, как и я", - сказал Пейчинович.
С весны 2019 года 32-летний серб является гражданином РФ. Около двух недель назад он стал игроком воронежского "Факела".
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