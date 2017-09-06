ПФЛ Франции опубликовала заявление в поддержку ПСЖ

Профессиональная футбольная лига Франции ответила президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу, который раскритиковал ПСЖ за нарушение финансового Fair Play при трансфере Неймара из каталонской "Барселоны".

" ПФЛ решительно осуждает оскорбительные высказывания, сделанные сегодня президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом в отношении ПСЖ. Эти заявления недостойны столь респектабельного и эффективного института, как испанская Ла Лига. Профессиональная футбольная лига заявляет, что только УЕФА уполномочена следить за соответствием правилам финансового Fair Play ", - сказано в заявлении ПФЛ.

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