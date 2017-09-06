ПФЛ Франции опубликовала заявление в поддержку ПСЖ

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ПФЛ Франции опубликовала заявление в поддержку ПСЖПрофессиональная футбольная лига Франции ответила президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу, который раскритиковал ПСЖ за нарушение финансового Fair Play при трансфере Неймара из каталонской "Барселоны".

"ПФЛ решительно осуждает оскорбительные высказывания, сделанные сегодня президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом в отношении ПСЖЭти заявления недостойны столь респектабельного и эффективного института, как испанская Ла Лига. Профессиональная футбольная лига заявляет, что только УЕФА уполномочена следить за соответствием правилам финансового Fair Play", - сказано в заявлении ПФЛ.

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