ПФЛ может объединиться с ФНЛ

Фото: сайт ПФЛ

Глава ФНЛ Александр Алаев и заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов поучаствовали в заседании совета ПФЛ.

Сообщается, что совет ПФЛ принял решение рекомендовать членам ассоциации ПФЛ и участникам первенства ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона-2021/22 в соревнованиях среди команд второго дивизиона под управлением ФНЛ.

Командам второго дивизиона нужно до 4 июня 2021 года уведомить администрацию ПФЛ о готовности принять участие в соревнованиях среди команд ФНЛ в сезоне-2021/22.

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