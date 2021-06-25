Пианист Мацуев рассказал о знакомстве с Заремой Салиховой
Фото твиттер "СЭ"
Известный пианист Денис Мацуев поведал об обстоятельствах своего знакомства с Заремой Салиховой, гражданской женой владельца "Спартака" Леонида Федуна.
"Мы несколько раз сидели рядом с Федуном и Заремой на матчах сборной во время ЧМ-2018 против Саудовской Аравии, Египта и Испании. Выяснилось даже, что в юном возрасте эта очень красивая девушка ходила на мои концерты и вообще любит классическую музыку. Болела за сборную на трибунах она очень активно, но, я бы сказал, интеллигентно.
Сейчас мнение она высказывает более напористо. Зарема - непосредственная. В ней есть какая-то искра. Видно, что это не наносное, не искусственное. Повторяю: дай бог, чтобы то, что она говорит, помогло, а не навредило команде. Если мы всё проиграем, ей все эти высказывания припомнят, зададутся вопросом, зачем было выносить сор из избы", - сказал Мацуев.
Напомним, что Зарема на протяжении 18 дней (с 3 по 21 мая) была членом совета директоров "Спартака". Она покинула руководящий орган из-за несогласия с назначением Руя Витории на пост главного тренера "красно-белых".
Не пропустите: Зарема Салихова объявила о закрытии своего телеграм-канала. | http://soccernews.ru
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