Пианист Мацуев рассказал о знакомстве с Заремой Салиховой

Теги спартак москвазарема салихова

Пианист Мацуев рассказал о знакомстве с Заремой Салиховой

Фото твиттер "СЭ"

Известный пианист Денис Мацуев поведал об обстоятельствах своего знакомства с Заремой Салиховой, гражданской женой владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Мы несколько раз сидели рядом с Федуном и Заремой на матчах сборной во время ЧМ-2018 против Саудовской Аравии, Египта и Испании. Выяснилось даже, что в юном возрасте эта очень красивая девушка ходила на мои концерты и вообще любит классическую музыку. Болела за сборную на трибунах она очень активно, но, я бы сказал, интеллигентно.

Сейчас мнение она высказывает более напористо. Зарема - непосредственная. В ней есть какая-то искра. Видно, что это не наносное, не искусственное. Повторяю: дай бог, чтобы то, что она говорит, помогло, а не навредило команде. Если мы всё проиграем, ей все эти высказывания припомнят, зададутся вопросом, зачем было выносить сор из избы", - сказал Мацуев.

Напомним, что Зарема на протяжении 18 дней (с 3 по 21 мая) была членом совета директоров "Спартака". Она покинула руководящий орган из-за несогласия с назначением Руя Витории на пост главного тренера "красно-белых".

Не пропустите: Зарема Салихова объявила о закрытии своего телеграм-канала. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" хочет приобрести гамбийского бомбардира

"Краснодар" хочет приобрести гамбийского бомбардира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов