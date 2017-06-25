Пицци: "Австралия играла очень агрессивно, в отдельных моментах они переигрывали нас"

Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал ничью с Австралией (1:1).

"Мы не переоценили свои силы и не страдали чрезмерной уверенностью. Во время матча нам приходилось приспосабливаться к ряду моментов. Австралия играла очень агрессивно, в отдельных моментах они переигрывали нас, много было возможностей у соперника, которые не позволили нам показать все, на что мы способны. Мы очень рады, что мы вышли в следующий раунд, рады, что мы показали максимальную самоотдачу сегодня, как и команда Австралии" - приводят слова Пицци российские СМИ.

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