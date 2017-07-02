Пицци: "Чили показало все лучшее, что у нас есть"

Главный тренер сборной Чили Хуан Пицци прокомментировал поражение своей команды от Германии (0:1) в финальном матче Кубка Конфедераций-2017.

"Несмотря на наше разочарование, я убежден, что мы показали все лучшее, что у нас есть. Мы можем быть довольны как спортсмены. Мы показали хорошую игру, хороший стиль. Да, проиграли решающий матч, но убедились, что можем на равных играть с лучшими командами мира. Думаю, мы не будем изменять своем стилю, продолжим действовать от атаки, с интенсивным прессингом, на высоких скоростях. Это поражение не заставит нас изменить себе.

Гол изменил все. Соперники почувствовали уверенность, силу, он упростил им задачу. Конечно, большая проблема в том, что мы не забили. Мы много раз были в шаге от гола, но… Кто не забивает - тот не выигрывает. И мы должны работать над этим, над реализацией", - приводят слова Пицци российские СМИ.

Не пропустите: Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка Конфедераций. | http://soccernews.ru