Пицци: "Матч с Португалией был невероятно тяжёлым"

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци подвёл итоги полуфинального матча Кубка Конфедераций против национальной команды Португалии.

"Я очень рад, что нам удалось выиграть. Конечно, мы приложили огромные усилия, вы сами видели, что матч был невероятно тяжёлым. Мы не сумели забить, но каждый мог убедиться в том, что все футболисты играли на самом высоком уровне. Это чувствуется. И мы создали очень много голевых моментов - например, во втором тайме и в дополнительное время. Но в целом игра получилась сбалансированной, никто не допускал серьёзных ошибок. К счастью, в серии послематчевых пенальти наши футболисты забили все три удара - они заслуживают похвалу" - сказал Пицци.

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