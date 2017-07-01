Пицци: "Мы уверены в своих силах и с большим уважением относимся к сборной Германии"

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Пицци: "Мы уверены в своих силах и с большим уважением относимся к сборной Германии"

Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал предстоящий финальный поединок Кубка Конфедераций с Германией.

"Мы выполнили поставленную задачу - пройти в финал. Сейчас мы бы хотели удачно выступить против соперника, который играет на самом высоком уровне, и хотим победить.

Что касается стадиона, то он прекрасен, очень красив. Будем надеяться, что мы сможем продемонстрировать красивую игру. Мы уверены в своих силах и с большим уважением относимся к сборной Германии. Мы должны полностью выложиться в финале" - приводят слова Пицци российские СМИ.

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