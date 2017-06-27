Пицци: "Наша задача - быть максимально бдительными с Роналду"

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци ответил на вопрос, будет ли перестраиваться игра его команды в полуфинальном матче Кубка Конфедераций против Португалии из-за капитана соперника Криштиану Роналду.

"Нет. Конечно, мы анализируем игру оппонентов. И вы правы, что против нас выйдет такой сильный футболист, как Роналду. Наша задача - быть максимально бдительными с ним и быстро выходить в атаку. У Криштиану много сильных сторон, но мы будем придерживаться привычной игры" - сказал Пицци.

Напомним, что матч Португалия - Чили состоится завтра в Казани в 21:00 по московскому времени.

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