Пицци: "Наша задача - победить Португалию"

Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци обозначил задачу на матч 1/2 финала Кубка Конфедераций с Португалией.

"Это будет очень мощный матч. Очень сложный соперник, чемпион Европы, в команде собраны лучшие футболисты мира. В сборной Португалии выступает игрок, который способен сыграть решающую роль, но и для этой команды будет непростая задача обыграть нас. Наша задача - победить Португалию" - приводят слова Пицци российские СМИ.

Матч между Португалией и Чили в рамках полуфинала Кубка Конфедераций состоится 28 июня в 21:00.

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