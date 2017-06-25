Пицци: "Наша задача - победить Португалию"

Теги чилипортугалия

Пицци: "Наша задача - победить Португалию"

Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци обозначил задачу на матч 1/2 финала Кубка Конфедераций с Португалией.

"Это будет очень мощный матч. Очень сложный соперник, чемпион Европы, в команде собраны лучшие футболисты мира. В сборной Португалии выступает игрок, который способен сыграть решающую роль, но и для этой команды будет непростая задача обыграть нас. Наша задача - победить Португалию" - приводят слова Пицци российские СМИ.

Матч между Португалией и Чили в рамках полуфинала Кубка Конфедераций состоится 28 июня в 21:00.

Смотрите также обзор матча Чили - Австралия. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
Полная таблица

топ-5 тегов