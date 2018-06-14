Пицци назвал состав на матч против России

Теги саудовская аравияроссия

Пицци назвал состав на матч против РоссииГлавный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци назвал состав своей команды на стартовый матч Чемпионата Мира против национальной команды России.

Саудовская Аравия: Аль Муаиуф, Аль Бурайк, Аль-Давсари, Аль-Джассим, Аль-Сахлави, Аль-Фараж, Аль-Шахрани, АльШехри, Отайф, Ос. Хавсави, Ом. Хавсави.

Напомним, ранее свой состав назвала сборная России. | soccernews.ru

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