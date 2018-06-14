Пицци назвал состав на матч против России

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци назвал состав своей команды на стартовый матч Чемпионата Мира против национальной команды России.

Саудовская Аравия: Аль Муаиуф, Аль Бурайк, Аль-Давсари, Аль-Джассим, Аль-Сахлави, Аль-Фараж, Аль-Шахрани, АльШехри, Отайф, Ос. Хавсави, Ом. Хавсави.

Напомним, ранее свой состав назвала сборная России. | soccernews.ru