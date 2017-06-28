Пицци назвал состав сборной Чили на полуфинал Кубка Конфедераций

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Пицци назвал состав сборной Чили на полуфинал Кубка КонфедерацийГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци назвал стартовый состав своей команды на полуфинальный матч Кубка Конфедерации против команды Португалии.

Так, южноамериканцы сыграют в следующем сочетании: Браво, Исла, Медель, Хара, Арангис, Босежур, Видаль, Диас, Варгас, Эрнандес, Санчес.

Не пропустите превью к сегодняшнему матчу. | soccernews.ru

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