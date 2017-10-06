Пицци оценил шансы сборной Чили на выход в финальный турнир ЧМ-2018

Теги чилиэквадорбразилия

Пицци оценил шансы сборной Чили на выход в финальный турнир ЧМ-2018

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци оценил шансы своей команды на выход в финальный турнир ЧМ-2018.

Напомним, что минувшей ночью чилийцы вырвали победу над Эквадором и поднялись на третье место в турнирной таблице отбора на мундиаль.

"Будем продолжать бороться. Осталось сделать последнее усилие, но мы уверены, что сможем справиться с Бразилией. Постараемся подготовиться к матчу наилучшим образом. Мы ещё ничего не добились, будет очень тяжело" - цитирует Пицци Goal.com.

Напомним, что матч Бразилия - Чили состоится 11 октября в 02:30 по московскому времени. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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