Пицци оценил шансы сборной Чили на выход в финальный турнир ЧМ-2018

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци оценил шансы своей команды на выход в финальный турнир ЧМ-2018.

Напомним, что минувшей ночью чилийцы вырвали победу над Эквадором и поднялись на третье место в турнирной таблице отбора на мундиаль.

"Будем продолжать бороться. Осталось сделать последнее усилие, но мы уверены, что сможем справиться с Бразилией. Постараемся подготовиться к матчу наилучшим образом. Мы ещё ничего не добились, будет очень тяжело" - цитирует Пицци Goal.com.

Напомним, что матч Бразилия - Чили состоится 11 октября в 02:30 по московскому времени. | http://soccernews.ru