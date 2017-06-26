Пицци раскритиковал газон стадиона в Санкт-Петербурге

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Пицци раскритиковал газон стадиона в Санкт-ПетербургеПолузащитник сборной Португалии Пицци раскритиковал состояние газона на арене в Санкт-Петербурге. На этом стадионе чемпионы Европы играли матч Кубка Конфедераций против команды Новой Зеландии (4:0).

"Посмотрим правде в глаза: поле не в идеальном состоянии, готово не на сто процентов. Мы привыкли играть на высококачественных полях, и нам хотелось бы, чтобы газон был в лучшем состоянии. Но, с другой стороны, стадион "Санкт-Петербург" фантастический, внушительных размеров", - сказал он.

Читайте: Санкт-Петербург намерен принять финал Лиги чемпионов | http://soccernews.ru

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