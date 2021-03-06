"Пидорас судья оторвал голову": Президент "Олимпика" обматерил главу комитета арбитров после матча с "Шахтером"

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин нецензурно высказался о работе арбитров после игры с "Шахтером" (0:1).

Гельзин считает, что бригада арбитров не засчитала его команде по правилам забитый гол.

"Скажи, что пидорас судья оторвал голову. Так и говори, че ты стесняешься? Что вы все молчите? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяют.

Для чего этот итальянец (глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи - прим. Soccernews.ru) находится у нас в стране? Меняйте, сука, их всех", - заявил Гельзин на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Лучи занимает свой пост с 2010 года.

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