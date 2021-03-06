"Пидорас судья оторвал голову": Президент "Олимпика" обматерил главу комитета арбитров после матча с "Шахтером"
Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин нецензурно высказался о работе арбитров после игры с "Шахтером" (0:1).
Гельзин считает, что бригада арбитров не засчитала его команде по правилам забитый гол.
"Скажи, что пидорас судья оторвал голову. Так и говори, че ты стесняешься? Что вы все молчите? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяют.
Для чего этот итальянец (глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи - прим. Soccernews.ru) находится у нас в стране? Меняйте, сука, их всех", - заявил Гельзин на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что Лучи занимает свой пост с 2010 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13