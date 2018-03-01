Пиенаар объявил о завершении карьеры

Полузащитник Стивен Пиенаар повесит бутсы на гвоздь по окончании сезона.

36-летний южноафриканец хорошо известен болельщикам в Англии, где они играл за "Эвертон", "Тоттенхэм" и "Сандерленд".

В АПЛ он провел 10 лет, за которые сыграл 214 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 40 результативных передач.

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