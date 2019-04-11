Пике, Альба и Роналду вошли в символическую сборную по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Пике, Альба и Роналду вошли в символическую сборную по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов
УЕФА опубликовал состав символической сборной Лиги Чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей.

В команду вошли:

вратарь: Уго Льорис ("Тоттенхэм")

защитники: Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Жерар Пике ("Барселона"), Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

полузащитники: Наби Кейта ("Ливерпуль"), Давид Нерес ("Аякс")

нападающие: Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Порту" (2:0), "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" (1:0), "Барселона" была сильнее "Манчестер Юнайтед" (1:0), а "Ювентус" сыграл вничью с "Аяксом" (1:1).

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