Пике: "Барселона" должна биться за Неймара"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике высказался о ситуации с возможным уходом его одноклубника Неймара во французский ПСЖ.

"Он пришел сюда пять лет назад, и он является уникальным футболистом. Таким образом, "Барселона" должна биться за него, потому что сейчас в мире нет игрока подобного ему", - приводит слова 30-летнего бека AS.

Напомним, Месси, Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок "Барселоны". | soccernews.ru