Пике: "Барселона" должна биться за Неймара"

Теги жерар пикебарселонапсжнеймар

Пике: "Барселона" должна биться за Неймара"Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике высказался о ситуации с возможным уходом его одноклубника Неймара во французский ПСЖ.

"Он пришел сюда пять лет назад, и он является уникальным футболистом. Таким образом, "Барселона" должна биться за него, потому что сейчас в мире нет игрока подобного ему", - приводит слова 30-летнего бека AS.

Напомним, Месси, Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов