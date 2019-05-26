Пике: "Барселона" должна была выигрывать Кубок Испании

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Пике: "Барселона" должна была выигрывать Кубок Испании
Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Кубка Испании от "Валенсии" (1:2).

"Если ты не выиграл, то можно сослаться на травмы. Но я думаю, что у нас нет оправданий. "Барселона" должна была выигрывать Кубок Испании, тем более у "Валенсии". Нам остается только поздравить соперника, а в следующем сезоне мы постараемся выиграть все трофеи.

Мы не переживаем о будущем тренера. Решение примут другие, но мы бы хотели, чтобы он остался", - приводит слова Пике Marca.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Пуке много пукает. Играть надо получше, а не губами шлёпать.

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