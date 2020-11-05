Пике: "Барселона" становилась хуже с каждым годом"

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Пике: "Барселона" становилась хуже с каждым годом"

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о регрессе своей команды в последние годы.

"Сейчас клуб находится в процессе перестройки. Думаю, эти перемены были необходимы. Очевидно, что команда была на спаде и с каждым годом становилась только хуже. У нас мало времени, но нужно прогрессировать. В "Барселоне" никогда не бывает переходного года, ты всегда обязан побеждать. Сейчас у нас выборы президента, придёт новое правление, и мы увидим постепенные изменения в ближайшие месяцы", - приводит слова Пике Sport.es.

В Лиге Чемпионов "сине-гранатовые" набрали 9 очков в трёх турах и уверенно лидируют в группе. Что касается Примеры, то команда пока занимает только 12-е место.

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