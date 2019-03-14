Пике будет играть за сборную Каталонии

Защитник "Барселоны" Жерар Пике решил присоединиться к сборной Каталонии.

Как сообщает Marca, 32-летний испанец должен принять участие в товарищеском матче против Венесуэлы, который состоится 25 марта.

Напомним, что Пике завершил карьеру в сборной Испании сразу после Чемпионата Мира-2018, где испанцы вылетели в 1/8 финала от сборной России.

Пике выступал за Испанию с 2009 года. За это время он провел 102 игры и забил 5 голов.

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