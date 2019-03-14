Пике будет играть за сборную Каталонии

Теги испаниябарселонажерар пике

Пике будет играть за сборную Каталонии

Защитник "Барселоны" Жерар Пике решил присоединиться к сборной Каталонии.

Как сообщает Marca, 32-летний испанец должен принять участие в товарищеском матче против Венесуэлы, который состоится 25 марта.

Напомним, что Пике завершил карьеру в сборной Испании сразу после Чемпионата Мира-2018, где испанцы вылетели в 1/8 финала от сборной России.

Пике выступал за Испанию с 2009 года. За это время он провел 102 игры и забил 5 голов.

Читайте также: Пике потроллил журналиста после выхода "Барселоны" в четвертьфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Шальке" уволил главного тренера после разгрома от "Манчестер Сити" со счетом 0:7

"Шальке" уволил главного тренера после разгрома от "Манчестер Сити" со счетом 0:7

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов