Пике будет играть за сборную Каталонии
Защитник "Барселоны" Жерар Пике решил присоединиться к сборной Каталонии.
Как сообщает Marca, 32-летний испанец должен принять участие в товарищеском матче против Венесуэлы, который состоится 25 марта.
Напомним, что Пике завершил карьеру в сборной Испании сразу после Чемпионата Мира-2018, где испанцы вылетели в 1/8 финала от сборной России.
Пике выступал за Испанию с 2009 года. За это время он провел 102 игры и забил 5 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22